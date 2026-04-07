Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
В эфире нацмарафона ведущий спросил мэра Игоря Терехова, может ли подготовка к следующему отопительному сезону оказаться под угрозой срыва. Он объяснил: вопрос актуален после заявления президента Владимира Зеленского. Ранее он сказал: если Украина не получит от европейских партнеров кредитные средства, с подготовкой к холодам могут быть проблемы.
Терехов в свою очередь успокоил: в Харькове к отопительному сезону готовятся беспрерывно, понимая манию россиян бить по энергообъектам.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Этому мы уделяем большое внимание мы заранее вывели средства в размере 500 миллионов на подготовку к отопительному сезону. Сейчас идет определенный тендер на процедуру, проектно-сметную документацию. Да, конечно, сегодня наш президент прилагает максимум усилий, чтобы мы получили кредитные средства, и это для нас очень важно, потому что это – и новое оборудование, это – и новые укрытия для энерго- и теплообъектов, объектов водоснабжения. И это очень важно, от того будет зависеть, как мы будем проходить следующий отопительный сезон», – отметил городской голова.
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 11:05;