Как сегодня будут ходить электрички между Харьковской и Полтавской областями

Транспорт 09:16   07.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 7 апреля, внесли некоторые изменения в движении электричек на Харьковщине, а также до Полтавской области.

В частности, по техническим причинам до Полтавской области поезда будут ходить по-новому:

  • Поезд №6572 вместо Полтава-Южная – Берестин будет курсировать Полтава-Южная – Орчик
    альтернатива №6574 Полтава-Южная – Орчик (09:50) – Берестин (10:31)

Временно не сможем сегодня осуществить такие рейсы на Харьковщине:

  • №6554 Берестин (08:30) – Сахновщина (09:33)
  • №6655 Сахновщина (15:24) – Берестин (16:30)
    альтернатива №6657 Сахновщина (18:39) — Берестин (19:45)

Железнодорожники также призвали пассажиров заранее планировать свои поездки и следить за изменениями в расписании.

Читайте также: О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов

Популярно
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
07.04.2026, 08:37
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
07.04.2026, 06:00
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
06.04.2026, 20:33
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
07.04.2026, 08:33
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
06.04.2026, 19:40
На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал
На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал
07.04.2026, 10:05

Новости по теме:

03.04.2026
В Харьковской области опаздывают электрички – задержки до часа
31.03.2026
Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд
27.03.2026
Не было напряжения: на Харьковщине опаздывают электрички
24.03.2026
На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете
24.03.2026
После удара по электричке на Харьковщине отменили часть поездов


