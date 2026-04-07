Как сегодня будут ходить электрички между Харьковской и Полтавской областями
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 7 апреля, внесли некоторые изменения в движении электричек на Харьковщине, а также до Полтавской области.
В частности, по техническим причинам до Полтавской области поезда будут ходить по-новому:
- Поезд №6572 вместо Полтава-Южная – Берестин будет курсировать Полтава-Южная – Орчик
альтернатива №6574 Полтава-Южная – Орчик (09:50) – Берестин (10:31)
Временно не сможем сегодня осуществить такие рейсы на Харьковщине:
- №6554 Берестин (08:30) – Сахновщина (09:33)
- №6655 Сахновщина (15:24) – Берестин (16:30)
альтернатива №6657 Сахновщина (18:39) — Берестин (19:45)
Железнодорожники также призвали пассажиров заранее планировать свои поездки и следить за изменениями в расписании.
Читайте также: О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: поезда, пригородные электрички, харьковщина, электрички;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 09:16;