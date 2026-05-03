Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут
Фото: Укрзалізниця
В АО «Укрзалізниця» предупреждают пассажиров о задержке пригородных электричек в Харьковской области на 30 минут.
Опоздание, объяснили железнодорожники, связаны с мерами безопасности.
В АО «Укрзалізниця» уточнили, что речь идет о следующих рейсах:
- №6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы
- №6605 Харьков-Пассажирский – Граково
- №6006 Харьков-Пассажирский – Дергачи.
Железнодорожники уточнили: поезда уже отправились в путь. В то же время пассажиров призвали следить за объявлениями и позаботиться о собственной безопасности.
Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железная дорога, маршруты, поезда;
Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 12:10;