Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут

В АО «Укрзалізниця» предупреждают пассажиров о задержке пригородных электричек в Харьковской области на 30 минут.

Опоздание, объяснили железнодорожники, связаны с мерами безопасности.

В АО «Укрзалізниця» уточнили, что речь идет о следующих рейсах:

№6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы

№6605 Харьков-Пассажирский – Граково

№6006 Харьков-Пассажирский – Дергачи.

Железнодорожники уточнили: поезда уже отправились в путь. В то же время пассажиров призвали следить за объявлениями и позаботиться о собственной безопасности.