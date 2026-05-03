Live

Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут

Транспорт 12:10   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» предупреждают пассажиров о задержке пригородных электричек в Харьковской области на 30 минут. 

Опоздание, объяснили железнодорожники, связаны с мерами безопасности.

В АО «Укрзалізниця» уточнили, что речь идет о следующих рейсах:

  • №6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы
  • №6605 Харьков-Пассажирский – Граково
  • №6006 Харьков-Пассажирский – Дергачи.

Железнодорожники уточнили: поезда уже отправились в путь. В то же время пассажиров призвали следить за объявлениями и позаботиться о собственной безопасности.

Читайте также: Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
03.05.2026, 10:29
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
03.05.2026, 09:06
Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории
03.05.2026, 06:00
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
03.05.2026, 11:05
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут
Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут
03.05.2026, 12:10

Новости по теме:

24.04.2026
Женский вагон появится в еще одном харьковском поезде
16.04.2026
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
16.04.2026
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
03.04.2026
В Харьковской области опаздывают электрички – задержки до часа
02.04.2026
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Харьковщине: меняют маршруты


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» предупреждают пассажиров о задержке пригородных электричек в Харьковской области на 30 минут. ".