По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой

Транспорт 07:29   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой

В АО «Укрзалізниця» рассказали, какие пригородные поезда сегодня, 16 апреля, будут двигаться с опозданием в Харьковской области.

В среднем, электрички задерживаются на час-полтора, передают железнодорожники:

  • Поезд №6503 Харьков – Лозовая + 1 час от графика
  • Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +13 минут от графика
  • Поезд №6506 Златополь – Харьков следует с задержкой 1 час 40 минут
  • Поезд №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский задерживается в пути на 1 час 30 минут.
  • Поезд №6684 Берестин — Харьков-Пассажирский следует с начального на 1 час 35 минут позже графика.
  • Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует с задержкой 1 час 30 минут.
  • Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский +30 минут к графику.

Также железнодорожники призвали пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и, в случае опасности, придерживаться указаний сотрудников «УЗ».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 06:48
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля
15.04.2026, 23:03
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
15.04.2026, 19:58
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29

  • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 07:29;

