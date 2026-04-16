По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
В АО «Укрзалізниця» рассказали, какие пригородные поезда сегодня, 16 апреля, будут двигаться с опозданием в Харьковской области.
В среднем, электрички задерживаются на час-полтора, передают железнодорожники:
- Поезд №6503 Харьков – Лозовая + 1 час от графика
- Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +13 минут от графика
- Поезд №6506 Златополь – Харьков следует с задержкой 1 час 40 минут
- Поезд №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский задерживается в пути на 1 час 30 минут.
- Поезд №6684 Берестин — Харьков-Пассажирский следует с начального на 1 час 35 минут позже графика.
- Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует с задержкой 1 час 30 минут.
- Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский +30 минут к графику.
Также железнодорожники призвали пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и, в случае опасности, придерживаться указаний сотрудников «УЗ».
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железная дорога, поезда;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 07:29;