По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой

В АО «Укрзалізниця» рассказали, какие пригородные поезда сегодня, 16 апреля, будут двигаться с опозданием в Харьковской области.

В среднем, электрички задерживаются на час-полтора, передают железнодорожники:

Поезд №6503 Харьков – Лозовая + 1 час от графика

Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +13 минут от графика

Поезд №6506 Златополь – Харьков следует с задержкой 1 час 40 минут

Поезд №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский задерживается в пути на 1 час 30 минут.

Поезд №6684 Берестин — Харьков-Пассажирский следует с начального на 1 час 35 минут позже графика.

Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует с задержкой 1 час 30 минут.

Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский +30 минут к графику.

Также железнодорожники призвали пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и, в случае опасности, придерживаться указаний сотрудников «УЗ».