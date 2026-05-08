На 17 лет все-таки «сядет» диверсант за поджоги: прокуроры отстояли приговор

Происшествия 10:34   08.05.2026
Прокуроры отстояли в апелляции приговор диверсанту, который поджигал релейные шкафы АО «Укрзалізниця». 

Осужденный – родом со Львова, позже он жил в Одессе, а потом – в Харькове вместе с невестой. В облпрокуратуре отметили: ранее мужчина занимался распространением наркотиков, а также сидел в тюрьме за убийство и грабеж. 

Один заказ – поджог оборудования УЗ, стоил девять тысяч гривен. Тогда как общий ущерб, нанесенный им в результате поджогов, оценили в больше, чем 100 тысяч. 

«Прокуроры доказали, что в июне 2024 года через Telegram мужчина откликнулся на объявление о «легком заработке» — поджигать релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки в Харькове, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения и работу автоматики. Это было необходимо для срыва перевозок техники и боеприпасов для Сил обороны на Харьковском направлении. С помощью лома он открывал металлическую дверь релейных шкафов, обливал их раствором для разведения костра, после чего поджигал. Последствия возгорания снимал на видео и посылал «отчеты» куратору. В общей сложности поджег три релейных шкафа», – пишут правоохранители.

Мужчину задержали в июне 2024 «на горячем» – во время очередного поджога релейного шкафа в Харькове.

«Суд признал виновным 41-летнего мужчину в совершении диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УК Украины). Он был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок заключения – 17 лет. Сторона защиты просила переквалифицировать действия обвиняемого и назначить более мягкое наказание. Апелляционный суд согласился с доводами прокуроров Харьковской областной прокуратуры и оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции», – добавили в прокуратуре.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 10:34;

