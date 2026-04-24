Женский вагон появится в еще одном харьковском поезде

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что добавили женские вагоны в трех поездах: №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.

По данным железнодорожников, продажа билетов на эти вагоны уже открыта, отправятся они с 1 мая.

В «УЗ» объяснили, что решили увеличить количество женских вагонов из-за их высокой популярности и стабильной заполняемости более 92%.

«Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89% до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении Укрзалізниці», — говорится в сообщении.

Полный перечень поездов с женскими вагонами, которые будут курсировать с 1 мая:

№1/2 Харьков — Ворохта

№3/4 Запорожье — Ужгород

№5/6 Запорожье — Ясиня

№15/16 Харьков — Ясиня

№17/18 Харьков — Ужгород

№22/21 Львов — Харьков

№26/25 Одесса — Ясиня

№29/30 Киев — Ужгород

№38/37 Киев — Запорожье

№41/42 Днепр — Трускавец

№43/44 Черкассы — Ивано-Франковск

№75/76 Киев — Кривой Рог

№81/82 Киев — Ужгород

№95/96 Киев — Рахов

№98/97 Ковель — Киев

№7 Харьков — Одесса

№12 Львов — Одесса

№92 Львов — Киев

«Напомним, что женские вагоны – это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости – наценок за «нишевость» нет», – уточнили в УЗ.