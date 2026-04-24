Женский вагон появится в еще одном харьковском поезде

Общество 14:43   24.04.2026
Виктория Яковенко
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что добавили женские вагоны в трех поездах: №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.

По данным железнодорожников, продажа билетов на эти вагоны уже открыта, отправятся они с 1 мая.

В «УЗ» объяснили, что решили увеличить количество женских вагонов из-за их высокой популярности и стабильной заполняемости более 92%.

«Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89% до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении Укрзалізниці», — говорится в сообщении.

Полный перечень поездов с женскими вагонами, которые будут курсировать с 1 мая:

  • №1/2 Харьков — Ворохта
  • №3/4 Запорожье — Ужгород
  • №5/6 Запорожье — Ясиня
  • №15/16 Харьков — Ясиня
  • №17/18 Харьков — Ужгород
  • №22/21 Львов — Харьков
  • №26/25 Одесса — Ясиня
  • №29/30 Киев — Ужгород
  • №38/37 Киев — Запорожье
  • №41/42 Днепр — Трускавец
  • №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
  • №75/76 Киев — Кривой Рог
  • №81/82 Киев — Ужгород
  • №95/96 Киев — Рахов
  • №98/97 Ковель — Киев
  • №7 Харьков — Одесса
  • №12 Львов — Одесса
  • №92 Львов — Киев

«Напомним, что женские вагоны – это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости – наценок за «нишевость» нет», – уточнили в УЗ.

Читайте также: Пес, спасенный из пожара в Харькове, теперь живет в солнечной Италии (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
24.04.2026, 14:18
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
24.04.2026, 09:41
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
24.04.2026, 13:28
Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам
Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам
24.04.2026, 15:25

Новости по теме:

16.04.2026
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
16.04.2026
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
03.04.2026
В Харьковской области опаздывают электрички – задержки до часа
02.04.2026
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Харьковщине: меняют маршруты
31.03.2026
Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд


