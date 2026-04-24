Женский вагон появится в еще одном харьковском поезде
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что добавили женские вагоны в трех поездах: №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.
По данным железнодорожников, продажа билетов на эти вагоны уже открыта, отправятся они с 1 мая.
В «УЗ» объяснили, что решили увеличить количество женских вагонов из-за их высокой популярности и стабильной заполняемости более 92%.
«Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89% до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении Укрзалізниці», — говорится в сообщении.
Полный перечень поездов с женскими вагонами, которые будут курсировать с 1 мая:
- №1/2 Харьков — Ворохта
- №3/4 Запорожье — Ужгород
- №5/6 Запорожье — Ясиня
- №15/16 Харьков — Ясиня
- №17/18 Харьков — Ужгород
- №22/21 Львов — Харьков
- №26/25 Одесса — Ясиня
- №29/30 Киев — Ужгород
- №38/37 Киев — Запорожье
- №41/42 Днепр — Трускавец
- №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
- №75/76 Киев — Кривой Рог
- №81/82 Киев — Ужгород
- №95/96 Киев — Рахов
- №98/97 Ковель — Киев
- №7 Харьков — Одесса
- №12 Львов — Одесса
- №92 Львов — Киев
«Напомним, что женские вагоны – это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости – наценок за «нишевость» нет», – уточнили в УЗ.
Читайте также: Пес, спасенный из пожара в Харькове, теперь живет в солнечной Италии (фото)
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 14:43;