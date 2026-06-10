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До +31, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 11 июня

Погода 19:02   10.06.2026
Елена Нагорная
До +31, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 11 июня

В четверг, 11 июня, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днем – 28–30, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем – 26–31.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.

Напомним, в интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 19:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 11 июня, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.".