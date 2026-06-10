До +31, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 11 июня
В четверг, 11 июня, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днем – 28–30, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем – 26–31.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.
Напомним, в интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 19:02;