До +31, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 11 июня

В четверг, 11 июня, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днем – 28–30, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем – 26–31.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.

Напомним, в интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.