До +31, може бути дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 11 червня

У четвер, 11 червня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 28–30, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень – 26–31.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.