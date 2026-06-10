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До +31, може бути дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 11 червня

Погода 19:02   10.06.2026
Олена Нагорна
До +31, може бути дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 11 червня

У четвер, 11 червня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 28–30, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень – 26–31.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 19:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 11 червня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.".