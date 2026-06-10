До +31, може бути дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 11 червня
У четвер, 11 червня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 28–30, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень – 26–31.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 19:02;