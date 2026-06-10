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Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків та область

Суспільство 12:33   10.06.2026
Вікторія Яковенко
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків та область

Синоптики попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 10 червня.

«У другій половині дня 10 червня зі збереженням до кінця доби очікуються: по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, на півдні та заході – спека. А от наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря, писала вона.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 10 червня.".