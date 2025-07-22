Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове штормове попередження для регіону на завтра, 23 липня. Очікують на сильний вітер, грозу та град.
Метеорологи повідомили: в Харкові 23 липня можливі дощ і гроза. Вітер буде з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 19 – 21°, вдень 26 – 28°.
В області також будуть короткочасний дощ і гроза, сильний вітер, можливий град. Температура повітря вночі 17 – 22°, вдень 26 – 31°.
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Раніше харківські синоптики підбили підсумки того, як вплинула погода другої декади липня на врожай. За їхніми оцінками, місцями в області випала надмірна кількість опадів. При цьому дощі були нерівномірними не лише за територією, але й за часом. Попри грози та зливи, через спеку на більшій частині території області зволоженість метрового шару ґрунту була вдвічі-втричі меншою за оптимальні показники. А в центральних і північно-східних районах на багатьох площах тривала посуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 21:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове штормове попередження для регіону на завтра, 23 липня. Очікують на сильний вітер, грозу та град".