Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області

Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове штормове попередження для регіону на завтра, 23 липня. Очікують на сильний вітер, грозу та град.

Метеорологи повідомили: в Харкові 23 липня можливі дощ і гроза. Вітер буде з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 19 – 21°, вдень 26 – 28°.

В області також будуть короткочасний дощ і гроза, сильний вітер, можливий град. Температура повітря вночі 17 – 22°, вдень 26 – 31°.

Раніше харківські синоптики підбили підсумки того, як вплинула погода другої декади липня на врожай. За їхніми оцінками, місцями в області випала надмірна кількість опадів. При цьому дощі були нерівномірними не лише за територією, але й за часом. Попри грози та зливи, через спеку на більшій частині території області зволоженість метрового шару ґрунту була вдвічі-втричі меншою за оптимальні показники. А в центральних і північно-східних районах на багатьох площах тривала посуха.