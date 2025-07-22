Штормове попередження на 23 липня по Харкову та області: гроза, шквали, град

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) по Харківщині протягом доби 23 липня опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Так, по Харкову очікуються гроза і вдень пориви вітру до 15 – 20 м/с. По області – гроза, вдень пориви вітру до 15 – 20 м/с та місцями град.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними”, – закликають метеорологи.

У Регіональному центрі з гідрометеорології раніше підбили підсумки мінливої погоди протягом другої декади липня та її впливу на врожай.