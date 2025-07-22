Як небезпечна погода в липні може вплинути на врожай – дані метеорологів
Підсумки мінливої погоди протягом другої декади липня та її впливу на врожай підбили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
“У другій декаді липня переважала спекотна погода з періодичними дощами, зливами та шквалами, місцями випала надмірна кількість опадів. Дощі були нерівномірними не лише по території, а і в часі. Спостерігалися вітер та зливи (часом із градом), які досягали критеріїв небезпечних метеорологічних явищ”, – нагадали метеорологи.
При цьому на більшій частині території області через спеку та дефіцит опадів зволоженість метрового шару ґрунту під усіма культурами була удвічі-утричі меншим за оптимальні показники для поточного періоду вегетації. У центральних та північно-східних районах регіону на багатьох площах утримувалась ґрунтова посуха.
“Внаслідок підвищеного температурного режиму на один-два тижні прискорився міжфазовий розвиток кукурудзи та соняшнику. Господарства області продовжували роботи зі збирання врожаю зернових та зернобобових культур”, – додали у відомстві.
Нагадаємо, метеорологи оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий): протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 12:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підсумки мінливої погоди протягом другої декади липня та її впливу на врожай підбили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".