Як небезпечна погода в липні може вплинути на врожай – дані метеорологів

Підсумки мінливої погоди протягом другої декади липня та її впливу на врожай підбили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

“У другій декаді липня переважала спекотна погода з періодичними дощами, зливами та шквалами, місцями випала надмірна кількість опадів. Дощі були нерівномірними не лише по території, а і в часі. Спостерігалися вітер та зливи (часом із градом), які досягали критеріїв небезпечних метеорологічних явищ”, – нагадали метеорологи.

При цьому на більшій частині території області через спеку та дефіцит опадів зволоженість метрового шару ґрунту під усіма культурами була удвічі-утричі меншим за оптимальні показники для поточного періоду вегетації. У центральних та північно-східних районах регіону на багатьох площах утримувалась ґрунтова посуха.

“Внаслідок підвищеного температурного режиму на один-два тижні прискорився міжфазовий розвиток кукурудзи та соняшнику. Господарства області продовжували роботи зі збирання врожаю зернових та зернобобових культур”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, метеорологи оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий): протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.