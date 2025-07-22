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Как опасная погода в июле может повлиять на урожай — данные метеорологов

Погода 12:22   22.07.2025
Елена Нагорная
Как опасная погода в июле может повлиять на урожай — данные метеорологов

Итоги переменчивой погоды в течение второй декады июля и ее влияния на урожай подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Во второй декаде июля преобладала жаркая погода с периодическими дождями, ливнями и шквалами, местами выпало чрезмерное количество осадков. Дожди были неравномерными не только по территории, но и во времени. Наблюдались ветер и ливни (порой с градом), которые достигали критериев опасных метеорологических явлений», — напомнили метеорологи.

При этом на большей части территории области из-за жары и дефицита осадков увлажненность метрового слоя почвы под всеми культурами была в два-три раза меньше оптимальных показателей для текущего периода вегетации. В центральных и северо-восточных районах региона на многих площадях продолжалась засуха.

«Вследствие повышенного температурного режима на одну-две недели ускорилось межфазовое развитие кукурузы и подсолнечника. Хозяйства области продолжали работы по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур», — добавили в ведомстве.

Напомним, метеорологи объявили на 22 июля штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый): в течение суток на Харьковщине, в том числе в Харькове, — гроза, по области местами град и шквалы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 12:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоги переменчивой погоды в течение второй декады июля и ее влияния на урожай подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.".