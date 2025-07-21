Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 22 июля, в Харькове ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. По области — местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 16 до 21 градуса, дневная — от 27 до 32.

При этом метеорологи объявили на 22 июля штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый): в течение суток на Харьковщине, в том числе в Харькове, — гроза, по области местами град и шквалы.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в центре.