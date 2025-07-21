Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение
Во вторник, 22 июля, в Харькове ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. По области — местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 16 до 21 градуса, дневная — от 27 до 32.
При этом метеорологи объявили на 22 июля штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый): в течение суток на Харьковщине, в том числе в Харькове, — гроза, по области местами град и шквалы.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в центре.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 22 июля, в Харькове ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. По области — местами небольшой кратковременный дождь, гроза.".