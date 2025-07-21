Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории

21 июля 2009 года задержали убийцу Гонгадзе — Алексея Пукача. В 1992-м сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг. В 1969-м человек впервые ступил на Луну. В 1954-м подписали Женевское соглашение, которое дало независимость Лаосу и Камбодже, а также закрепило раздел Вьетнама. В 1906-м родилась украинская поэтесса Елена Телига. В 1542-м Папа Римский создал Конгрегацию, которая координировала действия инквизиции. В этот день в разные годы мир утратил два Чуда света – Храм Артемиды в Эфесе и Александрийский маяк.

Праздники и памятные даты 21 июля

21 июля в мире – Всемирный День «Обнимите своих детей» (отмечают в третий понедельник июля).

Также сегодня: Международный день нездоровой еды.

21 июля в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. Подробнее.

21 июля 365 года произошло масштабное подводное землетрясение в Греции с эпицентром у острова Крит. Оно привело к тысячам жертв и многочисленным разрушениям. Среди прочего частично разрушилось еще одно Чудо света – Александрийский маяк. Подробнее.

21 июля 1542 года Папа Римский Павел III издал буллу «Licet ab initio», которой основал Конгрегацию доктрины веры. Подробнее.

21 июля 1906 года родилась украинская поэтесса и член ОУН Елена Телига. Подробнее.

21 июля 1954 года подписали Женевское соглашение. Оно завершило Первую индокитайскую войну, предоставив независимость Камбодже и Лаосу, а также создав основы для дальнейшей разрушительной Вьетнамской войны. Подробнее.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Первопроходцами стали американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

21 июля 1992 года сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 отказался становиться российским. Экипаж поднял украинский флаг – и судно отправилось из севастопольской бухты Донузлав в Одессу. Добравшись туда, корабль стал первым в Военно-морских силах Украины. Этим событиям предшествовала значительная напряженность между Россией и Украиной в вопросе раздела Черноморского флота. Моряки в Крыму частично принимали украинскую присягу. Так поступил и экипаж СКР-112 еще 26 января 1992 года. При этом командование Черноморского флота, исполнявшее указания из Москвы, давило на моряков. В частности, требовали, чтобы подал в отставку командир СКР-112 капитан-лейтенант Сергей Настенко. А за неделю до знаменитого перехода от командования штаба бригады отстранили капитана второго ранга Николая Жибарева. И именно эти два офицера инициировали дальнейшие события. 21 июля Николай Жибарев поднялся на палубу катера СКР-112 и принял командование на себя как старший по званию.

Вместе с Настенко они решили осуществить переход корабля в Одессу, чтобы привлечь внимание к положению моряков, принявших присягу Украине. Поэтому корабль с 80 членами экипажа на борту поднял украинский флаг и начал выходить из Донузлава в 8 утра. На выходе его начали преследовать другие корабли Черноморского флота, россияне даже подняли морскую авиацию. По радиосвязи Жибарев сообщил своему бывшему командованию: «Я иду под государственным флагом Украины в ее территориальных водах и направляюсь в украинский порт Одесса. На провокации отвечать не буду, но готов себя защищать». Угрожающая ситуация все же не взорвалась. Навстречу СКР-112 из Одессы выслали два пограничных катера и гидросамолет – и пророссийские силы Черноморского флота прекратили преследование. Вечером катер прибыл в Одессу. Там экипаж приветствовали как героев. Сергей Настенко после этой истории стал командиром фрегата «Гетман Сагайдачный». Под его руководством корабль совершил первый в истории украинского флота трансатлантический поход. Николай Жибарев дослужился до звания контр-адмирала, возглавлял управление Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

21 июля 2009 года в одном из сел Чудновского района Житомирской области работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача – исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Выяснилось, что пока его разыскивали все силовики Украины, Пукач занимался сельским хозяйством.

Церковный праздник 21 июля

21 июля чтят память пророка Иезекииля. Подробнее.

Народные приметы

Если пчелы стали злее и чаще жалят, то жара усилится.

Какая погода 21 июля, такой она будет в начале августа.

Если листья винограда скручиваются в трубочку, то будет сильная жара.

Что нельзя делать 21 июля

Категорически запрещено обманывать.

Не стоит есть сырые яблоки.