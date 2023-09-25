Адмирала Соколова и 33 офицера уничтожили ССО в штабе ЧФ рф в Севастополе
После поражения штаба в Севастополе погибли 34 офицера, среди них командующий чф рф, сообщили Силы специальных операций ВСУ.
ССО предоставили обновленную информацию по потерям противника в результате спецопераций по уничтожению БГК «Минск» и штаба чф рф.
«После поражения штаба чф рф погибли 34 офицера, среди них командующий чф рф. Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению», – говорится в официальном сообщении.
Командующий Черноморским флотом рф – это адмирал Виктор Соколов.
На должность командующего чф рф Соколова назначили 14 сентября 2022 года. Звание адмирала он получил 6 июня 2023 года.
«Учитывая факт, что ВДК «Минск» должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на ВДК. Безвозвратные потери составили 62 », — сообщили ССО о потерях противника во время атаки на «Минск».
Напомним, днем 22 сентября был нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
Успешный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли Силы обороны Украины, подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 15:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После поражения штаба в Севастополе погибли 34 офицера, среди них командующий чф рф, сообщили Силы специальных операций ВСУ. ".