Адмірала Соколова і 33 офіцерів знищили ССО в штабі ЧФ рф в Севастополі
Після ураження штабу рф в Севастополі загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
ССО надали оновлену інформацію по втратам противника в результаті проведення спецоперацій зі знищення БДК «Мінськ» і штабу чф рф.
«Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в офіційному повідомленні.
Командувач Чорноморського флоту рф – це адмірал Віктор Соколов.
На посаду командуючого чм рф Соколова призначили14 вересня 2022 року. Звання адмірала він отримав 6 червня 2023 року.
«Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта», – повідомили ССО про втрати противника під час атаки на «Мінськ».
Вдень 22 вересня було завдано удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, повідомив так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.
Успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали Сили оборони України, підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 15:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ураження штабу рф в Севастополі загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.".