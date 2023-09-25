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Адмірала Соколова і 33 офіцерів знищили ССО в штабі ЧФ рф в Севастополі

Події 15:52   25.09.2023
Оксана Якушко
Адмірала Соколова і 33 офіцерів знищили ССО в штабі ЧФ рф в Севастополі

Після ураження штабу рф в Севастополі загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

ССО надали оновлену інформацію по втратам противника в результаті проведення спецоперацій зі знищення БДК «Мінськ» і штабу чф рф.

«Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в офіційному повідомленні.

Командувач Чорноморського флоту рф – це адмірал Віктор Соколов.

На посаду командуючого чм рф Соколова призначили14 вересня 2022 року. Звання адмірала він отримав 6 червня 2023 року.

«Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування,  особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта», – повідомили ССО про втрати противника під час атаки на «Мінськ».

Вдень 22 вересня було завдано удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, повідомив так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали Сили оборони України, підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: У ЗСУ підтвердили, що завдали удару по штабу флоту РФ у Севастополі

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ураження штабу рф в Севастополі загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.".