Наслідки ударів РСЗВ по Харкову 20 жовтня показали в ДСНС (фото)

Внаслідок російської атаки з РСЗВ постраждали 9 людей, повідомляє ДСНС.

Сьогодні, 20 жовтня, вдень росіяни атакували Харків двома ударами, попередньо — з реактивних систем залпового вогню.

Ударів завдали по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Новобаварського району Харкова.

Унаслідок влучання на території приватного сектору зруйнований житловий будинок. Також пошкоджена виробнича будівля цивільного підприємства, багатоповерховий і приватні житлові будинки, надвірні споруди та легкові автівки.

Ще одне влучання сталося по відкритій місцевості за іншою адресою.

Наслідки російської атаки ліквідовували сапери, кінологи та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці, волонтери й комунальні служби міста.

Нагадаємо, близько 15:30 у Харкові було чути два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі.