Росіяни вбили вчительку та її доньку: у Новій Водолазі день жалоби

20 жовтня у Новій Водолазі оголошено Днем жалоби в пам’ять про жителів міста, вбитих атакою російського “шахеда” 19 жовтня по парку, в якому гуляли сім’ї з дітьми.

Цей удар забрав життя шести людей, з них дві – дівчатка 1 та 11 років. Постраждали 15 людей, серед них семеро дітей. Серед загиблих – вчителька початкових класів Нововодолазького ліцею №1 Інна Марюхна та її донька Ангеліна. Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.

“Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам’яті колег та вихованців. Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла”, — написали в ліцеї.

Нагадаємо, російська армія атакувала парк у Новій Водолазі посеред дня 19 жовтня. Удар був близько 16:30, повідомила Харківська обласна прокуратура. Били БпЛА “Герань-3”.