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Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура

Происшествия 09:21   20.10.2026
Оксана Горун
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Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура Фото: Нововодолажский лицей/Facebook

20 октября в Новой Водолаге объявлено Днем траура в память о жителях города, убитых атакой российского «Шахеда» 19 октября, по парку, в котором гуляли семьи с детьми.

Этот удар забрал жизни шести людей, из них две — девочки 1 и 11 лет. Пострадали 15 человек, среди них – семеро детей. Среди погибших — учительница начальных классов Нововодолажского лицея №1 Инна Марюхна и ее дочь Ангелина. Об этом сообщили на странице лицея в Facebook.

«Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, обучала первым жизненным шагам и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм навсегда будут жить в памяти коллег и воспитанников. Страшная боль, что вместе с ней ушла и ее дочь Ангелина. Две жизни, две души, впереди у которых должно было быть столько света. Выражаем самые искренние соболезнования семье», — написали в лицее.

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Напомним, российская армия атаковала парк в Новой Водолаге посреди дня 19 октября. Удар был около 16:30, сообщила Харьковская областная прокуратура. Били БпЛА «Герань-3».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 октября в Новой Водолаге объявлено Днем траура в память о жителях города, убитых атакой российского «Шахеда» 19 октября, по парку, в котором гуляли семьи с детьми".