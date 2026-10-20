Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура

20 октября в Новой Водолаге объявлено Днем траура в память о жителях города, убитых атакой российского «Шахеда» 19 октября, по парку, в котором гуляли семьи с детьми.

Этот удар забрал жизни шести людей, из них две — девочки 1 и 11 лет. Пострадали 15 человек, среди них – семеро детей. Среди погибших — учительница начальных классов Нововодолажского лицея №1 Инна Марюхна и ее дочь Ангелина. Об этом сообщили на странице лицея в Facebook.

«Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, обучала первым жизненным шагам и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм навсегда будут жить в памяти коллег и воспитанников. Страшная боль, что вместе с ней ушла и ее дочь Ангелина. Две жизни, две души, впереди у которых должно было быть столько света. Выражаем самые искренние соболезнования семье», — написали в лицее.

Напомним, российская армия атаковала парк в Новой Водолаге посреди дня 19 октября. Удар был около 16:30, сообщила Харьковская областная прокуратура. Били БпЛА «Герань-3».