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Школа в Старом Салтове работает, но есть вопрос подвоза детей – Синегубов 📹

Общество 16:56   06.09.2026
Оксана Якушко
Школа в Старом Салтове работает, но есть вопрос подвоза детей – Синегубов 📹 Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что подземное учебное заведение, которое построили на месте разрушенного лицея в Старом Салтове, уже действует.

«Подземная школа в Старом Салтове завершена и работает. Конечно, она не может работать полноценно оффлайн, потому что там есть вопросы подвоза детей в эту школу. Поэтому она используется как безопасное образовательное пространство, однако там уже сама громада определяет формат», — рассказал Синегубов.

Что касается подземного детского сада, который хотели построить для 13 дошкольников за 132 млн грн, но потом отказались из-за критики общественности, то его нет.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», Старосалтовский лицей ремонтировали в 2023-2024 годах. Он был значительно поврежден еще в 2022-м, когда россияне пытались наступать из Волчанска. Всего на ремонт лицея потратили около 205 миллионов гривен. Тогда предусматривали и ремонт подвала, но это не полноценное укрытие, где можно было бы учиться во время обстрелов. Так что в 2023 году заказали проект на новое строительство — защитного сооружения. В ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали восстановленный лицей пятью ударными беспилотниками. Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке не сообщил об этом, лишь указав, что «в результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горела палатка со строительными материалами и мебелью на площади 450 квадратных метров, которая находилась на территории двора учебного заведения». Позже было повторное строительство укрытия за 145 млн грн возле разрушенного лицея.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 16:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что подземное учебное заведение, которое построили на месте разрушенного лицея в Старом Салтове, уже действует.".