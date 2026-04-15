Live

ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине

Общество 20:52   15.04.2026
Оксана Якушко
ХОВА опубликовала официальное сообщение о строительстве укрытия на базе детского сада в Старосалтовской громаде.

В официальном сообщении ХОВА апеллирует к сообщениям в СМИ, в которых сообщали о проекте строительства укрытия на базе детского сада в поселке Старый Салтов.

«Позиция ХОВА по этому вопросу остается неизменной. В условиях войны за независимость Украины вопрос безопасности является безусловным приоритетом, особенно когда речь идет об организации образовательного процесса детей. В то же время решения по реализации проектов строительства защитных сооружений принимают с учетом текущей ситуации безопасности на конкретной территории, а также наличия достаточного количества детей соответствующего возраста в громаде. Учитывая все эти факторы, администрация считает нецелесообразной реализацию проекта по строительству укрытия на базе заведения дошкольного образования в Старосалтовской громаде», — заявили в ХОВА.

Сейчас продолжается процедура расторжения договора строительного подряда относительно строительства детсада.

Как писала ранее МГ «Объектив», Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, что 13 дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад за 132 млн грн.

Читайте также: «Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев

Популярно
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
15.04.2026, 19:58
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
15.04.2026, 11:10
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
15.04.2026, 21:27
Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища
Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища
15.04.2026, 13:16
ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
15.04.2026, 20:52

Новости по теме:

11.04.2026
Первый в Украине подземный детсад под Харьковом показал Синегубов (фото)
19.03.2026
Когда начнут строить в Харькове подземный детсад, сообщили в мэрии (видео)
06.03.2026
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
09.12.2025
Средства на подземные детсады предусмотрят в бюджете Харькова-2026 (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА опубликовала официальное сообщение о строительстве укрытия на базе детского сада в Старосалтовской громаде.".