ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине

ХОВА опубликовала официальное сообщение о строительстве укрытия на базе детского сада в Старосалтовской громаде.

В официальном сообщении ХОВА апеллирует к сообщениям в СМИ, в которых сообщали о проекте строительства укрытия на базе детского сада в поселке Старый Салтов.

«Позиция ХОВА по этому вопросу остается неизменной. В условиях войны за независимость Украины вопрос безопасности является безусловным приоритетом, особенно когда речь идет об организации образовательного процесса детей. В то же время решения по реализации проектов строительства защитных сооружений принимают с учетом текущей ситуации безопасности на конкретной территории, а также наличия достаточного количества детей соответствующего возраста в громаде. Учитывая все эти факторы, администрация считает нецелесообразной реализацию проекта по строительству укрытия на базе заведения дошкольного образования в Старосалтовской громаде», — заявили в ХОВА.

Сейчас продолжается процедура расторжения договора строительного подряда относительно строительства детсада.

Как писала ранее МГ «Объектив», Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, что 13 дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад за 132 млн грн.