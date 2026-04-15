ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
ХОВА опубликовала официальное сообщение о строительстве укрытия на базе детского сада в Старосалтовской громаде.
В официальном сообщении ХОВА апеллирует к сообщениям в СМИ, в которых сообщали о проекте строительства укрытия на базе детского сада в поселке Старый Салтов.
«Позиция ХОВА по этому вопросу остается неизменной. В условиях войны за независимость Украины вопрос безопасности является безусловным приоритетом, особенно когда речь идет об организации образовательного процесса детей. В то же время решения по реализации проектов строительства защитных сооружений принимают с учетом текущей ситуации безопасности на конкретной территории, а также наличия достаточного количества детей соответствующего возраста в громаде. Учитывая все эти факторы, администрация считает нецелесообразной реализацию проекта по строительству укрытия на базе заведения дошкольного образования в Старосалтовской громаде», — заявили в ХОВА.
Сейчас продолжается процедура расторжения договора строительного подряда относительно строительства детсада.
Как писала ранее МГ «Объектив», Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, что 13 дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад за 132 млн грн.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, подземный детсад, старый салтов, строительство, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 20:52;