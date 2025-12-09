Средства на подземные детсады предусмотрят в бюджете Харькова-2026 (видео)

В бюджете Харькова на 2026 год заложат средства на строительство подземных детских садов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Необходимо сегодня, несмотря ни на что, в прифронтовых городах и громадах строить. Строить и подземные школы, и подземные детские сады. И, кстати, мы будем утверждать бюджет города, будем выделять определенные средства на то, чтобы строить подземные детсады», — сообщил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он напомнил, что требования к подземному детскому саду значительно отличаются от требований к подземным школам.

«Потому что там дети проводят целый день. Там нужно сделать так, чтобы они там спали, отдыхали, нужно, чтобы была столовая, чтобы были зоны для игр, для пребывания практически весь день. Кроме этого, медицинский кабинет, кабинет для воспитателей. То есть совсем другие требования. Рекуперация, освещение. Это требования, которые нам нужно выполнять ради наших детей. И, конечно, это очень дорого стоит, но необходимо», — подчеркнул городской голова.

Ранее Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада с нуля обойдется вдвое дороже строительства подземной школы — в 250 миллионов гривен на 120 детей. Мэр также неоднократно заявлял, что реализовать проект первого детсада самостоятельно, без финансовой помощи, Харьков не сможет. 28 ноября на портале ProZorro появился тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории садика №143 по улице Львовской с ориентировочной стоимостью в 245 миллионов гривен. 3 декабря Терехов сообщил о предварительных договоренностях с Минобразования о софинансировании.