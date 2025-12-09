Кошти на підземні дитсадки передбачать у бюджеті Харкова-2026 (відео)

У бюджеті Харкова на 2026 рік закладуть кошти на будівництво підземних дитсадків, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Необхідно сьогодні попри все у прифронтових містах та громадах будувати. Будувати і підземні школи, і підземні дитячі садочки. І, до речі, ми будемо затверджувати бюджет міста, будемо виділяти певні кошти на те, щоби будувати підземні садочки”, – поінформував мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він нагадав, що вимоги для підземного дитсадка значно відрізняються від вимог до підземних шкіл.



“Бо там діти проводять цілий день. Там потрібно зробити так, щоб вони там спали, відпочивали, Потрібно, щоб була їдальня, щоби були такі зони для ігор, для перебування практично весь день. Крім цього, медичний кабінет, кабінет для вихователів. Тобто зовсім інші вимоги. Рекуперація, освітлення. Тобто це вимоги, які нам потрібно виконувати заради наших дітей. І, звісно, це дуже дорого коштує, але необхідно”, – наголосив міський голова.

Раніше Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка з нуля обійдеться вдвічі дорожче за будівництво підземної школи – у 250 мільйонів гривень на 120 дітей. Мер також неодноразово заявляв, що реалізувати проєкт першого дитсадка самостійно, без фінансової допомоги, Харків не зможе. 28 листопада на порталі ProZorro з’явився тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території садочка №143 на вулиці Львівській з орієнтовною вартістю 245 мільйонів гривень. 3 грудня Терехов повідомив про попередні домовленості з Міносвіти про співфінансування.