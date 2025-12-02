Де у Харкові побудують перший підземний дитсадок, ХМР оголосила тендер – ХАЦ

Live

Суспільство 13:09   02.12.2025
Вікторія Яковенко
Департамент з відбудови, реконструкції та благоустрою Харківської міської ради оголосив тендер на будівництво першого підземного дитячого садка. Його вартість – 244 млн грн, інформує ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».

Протирадіаційне укриття планують побудувати на території ясла-садка №143 на вулиці Львівській, зазначили антикорупціонери. Аукціон має відбутись 26 грудня, а самі роботи завершитись до кінця 2027 року.

«Споруда цивільного захисту запроєктована у вигляді підземної одноповерхової споруди з габаритними розмірами за планом 87,35х23,43 м та внутрішньою висотою основних приміщень – 2,95 м», – додали в ХАЦ.

Зазначається, що у першому підземному садочку одночасно можуть перебувати 217 людей (вихованців та вихователів). Окрім того, передбачається будівництво овочесховища.

«Для інженерного забезпечення захисної споруди планують прокласти наступні мережі: водопровід, каналізацію, тепломережу, електропостачання. Також передбачено встановлення трьох підйомників у вхідних групах. На поверхні планують влаштувати ігрові та спортивні майданчики, влаштувати тротуари по території садочку із вхідними групами захисної споруди», – з’ясували антикорупціонери.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи. Тож реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.

Автор: Вікторія Яковенко
