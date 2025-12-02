Де у Харкові побудують перший підземний дитсадок, ХМР оголосила тендер – ХАЦ
Департамент з відбудови, реконструкції та благоустрою Харківської міської ради оголосив тендер на будівництво першого підземного дитячого садка. Його вартість – 244 млн грн, інформує ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».
Протирадіаційне укриття планують побудувати на території ясла-садка №143 на вулиці Львівській, зазначили антикорупціонери. Аукціон має відбутись 26 грудня, а самі роботи завершитись до кінця 2027 року.
«Споруда цивільного захисту запроєктована у вигляді підземної одноповерхової споруди з габаритними розмірами за планом 87,35х23,43 м та внутрішньою висотою основних приміщень – 2,95 м», – додали в ХАЦ.
Зазначається, що у першому підземному садочку одночасно можуть перебувати 217 людей (вихованців та вихователів). Окрім того, передбачається будівництво овочесховища.
«Для інженерного забезпечення захисної споруди планують прокласти наступні мережі: водопровід, каналізацію, тепломережу, електропостачання. Також передбачено встановлення трьох підйомників у вхідних групах. На поверхні планують влаштувати ігрові та спортивні майданчики, влаштувати тротуари по території садочку із вхідними групами захисної споруди», – з’ясували антикорупціонери.
Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи. Тож реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.
Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 13:09