Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові

На пр. Байрона відновлюють багатоквартирний житловий будинок, що зазнав серйозних пошкоджень, повідомляє Харківська міськрада.

Будівельники вже демонтували пошкоджену опорну стіну та повністю її відновили, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. Зараз у квартирах і під’їздах штукатурять стіни, відновлюють відмостки і цоколь, а ще демонтують пошкоджений балкон.

Паралельно фахівці ремонтують вентиляційні канали на даху та готуються до демонтажу старої кроквяної системи. Загалом планують відновити майже 500 кв. м покрівлі.

Наступним етапом стане утеплення технічного поверху та ремонт фасаду будинку.