Live

Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові

Суспільство 17:45   05.06.2026
Оксана Якушко
Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові Фото: ХМР

На пр. Байрона відновлюють багатоквартирний житловий будинок, що зазнав серйозних пошкоджень, повідомляє Харківська міськрада.

Будівельники вже демонтували пошкоджену опорну стіну та повністю її відновили, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. Зараз у квартирах і під’їздах штукатурять стіни, відновлюють відмостки і цоколь, а ще демонтують пошкоджений балкон.

Паралельно фахівці ремонтують вентиляційні канали на даху та готуються до демонтажу старої кроквяної системи. Загалом планують відновити майже 500 кв. м покрівлі.

Наступним етапом стане утеплення технічного поверху та ремонт фасаду будинку.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого все почнеться — Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові
Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові
05.06.2026, 17:45
Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)
Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)
05.06.2026, 16:43
Терехов про відновлення Північної Салтівки: хто фінансує і працює над цим
Терехов про відновлення Північної Салтівки: хто фінансує і працює над цим
05.06.2026, 16:10
Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
05.06.2026, 14:19
Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння
Родина вистрибнула з вікна під час пожежі на Харківщині: причина загоряння
05.06.2026, 15:37
З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину
З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину
05.06.2026, 14:50

Новини за темою:

23.05.2026
Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов
20.05.2026
Багатоповерхівку, пошкоджену росіянами, відновлюють на Північній Салтівці
08.05.2026
Майже 15,5 тисяч осель відремонтували на Харківщині завдяки єВідновленню
07.05.2026
Багатоповерхівку, яку пошкодили росіяни, відновлюють на Салтівці у Харкові
04.05.2026
Терехов: про плани щодо відновлення будинків у Харкові у 2026 році


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 17:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пр. Байрона відновлюють багатоквартирний житловий будинок, що зазнав серйозних пошкоджень, повідомляє Харківська міськрада.".