Ще один будинок, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють у Харкові
Фото: ХМР
На пр. Байрона відновлюють багатоквартирний житловий будинок, що зазнав серйозних пошкоджень, повідомляє Харківська міськрада.
Будівельники вже демонтували пошкоджену опорну стіну та повністю її відновили, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. Зараз у квартирах і під’їздах штукатурять стіни, відновлюють відмостки і цоколь, а ще демонтують пошкоджений балкон.
Паралельно фахівці ремонтують вентиляційні канали на даху та готуються до демонтажу старої кроквяної системи. Загалом планують відновити майже 500 кв. м покрівлі.
Наступним етапом стане утеплення технічного поверху та ремонт фасаду будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 17:45;