Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове

На пр. Байрона восстанавливают многоквартирный жилой дом, который получил серьезные повреждения, сообщает Харьковский горсовет.

Строители уже демонтировали поврежденную опорную стену и полностью ее восстановили, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Сейчас в квартирах и подъездах штукатурят стены, восстанавливают отмостки и цоколь, а еще демонтируют поврежденный балкон.

Параллельно специалисты ремонтируют вентиляционные каналы на крыше и готовятся к демонтажу старой стропильной системы. В общей сложности планируют восстановить около 500 кв. м кровли.

Следующим этапом станет утепление технического этажа и ремонт фасада дома.