Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове
Фото: ХГС
На пр. Байрона восстанавливают многоквартирный жилой дом, который получил серьезные повреждения, сообщает Харьковский горсовет.
Строители уже демонтировали поврежденную опорную стену и полностью ее восстановили, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Сейчас в квартирах и подъездах штукатурят стены, восстанавливают отмостки и цоколь, а еще демонтируют поврежденный балкон.
Параллельно специалисты ремонтируют вентиляционные каналы на крыше и готовятся к демонтажу старой стропильной системы. В общей сложности планируют восстановить около 500 кв. м кровли.
Следующим этапом станет утепление технического этажа и ремонт фасада дома.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 17:45;