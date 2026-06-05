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Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове

Общество 17:45   05.06.2026
Оксана Якушко
Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове Фото: ХГС

На пр. Байрона восстанавливают многоквартирный жилой дом, который получил серьезные повреждения, сообщает Харьковский горсовет.

Строители уже демонтировали поврежденную опорную стену и полностью ее восстановили, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Сейчас в квартирах и подъездах штукатурят стены, восстанавливают отмостки и цоколь, а еще демонтируют поврежденный балкон.

Параллельно специалисты ремонтируют вентиляционные каналы на крыше и готовятся к демонтажу старой стропильной системы. В общей сложности планируют восстановить около 500 кв. м кровли.
Следующим этапом станет утепление технического этажа и ремонт фасада дома.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 17:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пр. Байрона восстанавливают многоквартирный жилой дом, который получил серьезные повреждения, сообщает Харьковский горсовет.".