Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ
Департамент восстановления, реконструкции и благоустройства Харьковского городского совета объявил тендер на строительство первого подземного детского сада. Его стоимость – 244 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на «ProZorro».
Противорадиационное укрытие планируют построить на территории ясли-сада №143 по улице Львовской, отметили антикоррупционеры. Аукцион должен пройти 26 декабря, а сами работы завершиться до конца 2027 года.
«Сооружение гражданской защиты запроектировано в виде подземного одноэтажного сооружения с габаритными размерами по плану 87,35х23,43 м и внутренней высотой основных помещений — 2,95 м», — добавили в ХАЦ.
Отмечается, что в первом подземном садике одновременно могут находиться 217 человек (детей и воспитателей). Кроме того, предполагается строительство овощехранилища.
«Для инженерного обеспечения защитного сооружения планируется проложить следующие сети: водопровод, канализацию, теплосеть, электроснабжение. Также предусмотрена установка трех подъемников во входных группах. На поверхности планируют построить игровые и спортивные площадки, устроить тротуары по территории садика с входными группами защитного сооружения», — выяснили антикоррупционеры.
Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада обойдется вдвое дороже строительства школы. Так что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет.
2 декабря 2025 в 13:09