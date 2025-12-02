Live

Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ

Общество 13:09   02.12.2025
Виктория Яковенко
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ

Департамент восстановления, реконструкции и благоустройства Харьковского городского совета объявил тендер на строительство первого подземного детского сада. Его стоимость – 244 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на «ProZorro».

Противорадиационное укрытие планируют построить на территории ясли-сада №143 по улице Львовской, отметили антикоррупционеры. Аукцион должен пройти 26 декабря, а сами работы завершиться до конца 2027 года.

«Сооружение гражданской защиты запроектировано в виде подземного одноэтажного сооружения с габаритными размерами по плану 87,35х23,43 м и внутренней высотой основных помещений — 2,95 м», — добавили в ХАЦ.

Отмечается, что в первом подземном садике одновременно могут находиться 217 человек (детей и воспитателей). Кроме того, предполагается строительство овощехранилища.

«Для инженерного обеспечения защитного сооружения планируется проложить следующие сети: водопровод, канализацию, теплосеть, электроснабжение. Также предусмотрена установка трех подъемников во входных группах. На поверхности планируют построить игровые и спортивные площадки, устроить тротуары по территории садика с входными группами защитного сооружения», — выяснили антикоррупционеры.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада обойдется вдвое дороже строительства школы. Так что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине
Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине
02.12.2025, 12:06
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
02.12.2025, 08:08
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
01.12.2025, 18:12
Коров меньше, а молока больше: чудеса на украинских фермах во время войны
Коров меньше, а молока больше: чудеса на украинских фермах во время войны
01.12.2025, 19:32
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ
02.12.2025, 13:09

Новости по теме:

28.11.2025
«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается
25.11.2025
Фестиваль «Наши сердца детям» провели на Харьковщине (видео)
20.11.2025
Более 100 детей погибли с начала полномасштабной войны на Харьковщине (видео)
18.11.2025
Детям из Золочевщины подарили ноутбуки и организовали прогулку по Харькову
11.11.2025
Харьковщина расширяет сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите детей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент восстановления, реконструкции и благоустройства Харьковского городского совета объявил тендер на строительство первого подземного детского сада.".