«Карпатская смена»: куда и зачем массово вывозят детей с Харьковщины
Первые сто юных жителей Харьковщины отправились на отдых во Львовскую область в рамках масштабного пилотного проекта «Карпатская смена». Это дети военных, сотрудников Нацполиции и ГСЧС.
Всего в программе примут участие 200 детей из области в возрасте от 9 до 12 лет. Первая смена продлится с 1 по 14 июня на базе учреждения оздоровления и отдыха, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Участников ждут тренировки с участием известных представителей украинского футбола, спортивные соревнования, командные игры, психологические тренинги, творческие мастер-классы, экскурсии и культурно-познавательные мероприятия.
«Для Харьковщины это чрезвычайно важная инициатива по поддержке семей наших защитников и защитниц, спасателей и полицейских, — подчеркнул Синегубов. — Из-за войны многие дети с прифронтовых территорий живут в постоянном стрессе, поэтому возможность провести часть летних каникул в более безопасных условиях имеет особое значение. В то же время это весомая инвестиция в человеческий капитал, ведь именно этим детям в будущем предстоит восстанавливать и развивать Украину».
«Карпатская смена» является пилотным всеукраинским проектом, который охватит 13 областей, более 200 воспитателей и свыше 1700 детей, и продлится 28 дней. УАФ обеспечивает спортивную составляющую программы, в частности работу тренеров, необходимый инвентарь и проведение командных занятий. К организации перевозки детей присоединились АО «Укрзалізниця» и гуманитарная миссия «Пролиска».
- • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 19:17;