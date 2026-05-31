По Харькову был «прилет»: Синегубов — о воздушных атаках РФ за сутки

В течение минувших суток атаке БпЛА подвергся Новобаварский район Харькова, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов. Ранее об этом «прилете» информации не было.

Кроме Харькова, по его информации, ударам подверглись 15 населенных пунктов области. Военные РФ применили четыре БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», пять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и еще 24 БпЛА, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов пострадали 11 человек. В с. Лозовая Боровской громады — 61-летняя женщина и 60-летний мужчина; в с. Рясное Золочевской громады — 47-летняя и 20-летняя женщины; в с. Степное Богодуховской громады — 46-летняя женщина и 21-летний мужчина; в с. Русская Лозовая Дергачевской громады — 78-летний мужчина и 77-летняя женщина; в с. Дегтяри Богодуховской громады — мужчины 51 и 59 лет и 51-летняя женщина.

В Богодуховском районе повреждены электросети (пос. Золочев), гараж, летняя кухня, два админздания (г. Богодухов), автомобиль (с. Степное), два частных дома, две хозяйственные постройки (с. Лютовка), здание (с. Воскресеновка), два частных дома (с. Братеница, с. Короткое), два автомобиля (с. Рясное, с. Дегтяри).

В Купянском районе повреждено здание, электросети (пос. Великий Бурлук).

В Изюмском районе поврежден автомобиль (г. Барвенково).

В Харьковском районе повреждены два частных дома (с. Момотово), автомобиль, частный дом (с. Русская Лозовая), автомобиль (пос. Слатино).

В Чугуевском районе поврежден комбайн (с. Варваровка), два автомобиля (с. Коробочкино, с. Молодовая).

В течение субботы, напомним, в Харькове «прилеты» не фиксировали. В ночь на воскресенье, 31 мая, в 03:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников на Харьков с севера, в 04:21 — о дронах на севере Харьковщины курсом на Харьков и Богодухов, в 05:27 — о БпЛА на Харьков с севера. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о попаданиях не сообщали.