«Новую почту» атаковали россияне на Харьковщине — пострадал сотрудник (фото)
Отделение «Новой почты» в городе Изюм атаковал российский беспилотник неустановленного типа в 17:30 27 мая, сообщили в городской военной администрации.
В результате попадания на крыше здания почтового отделения вспыхнул пожар. Кроме того, взрывной волной повреждено остекление в соседнем многоквартирном жилом доме.
В результате атаки пострадал 54-летний мужчина — работник «Новой почты». У него диагностировали острую реакцию на стресс.
Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели оперативно ликвидировали пожар, возникший на месте «прилета». К ликвидации последствий удара привлекались два оперативных отделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Как сообщала МГ «Объектив», 19 мая российские дроны трижды атаковали депо №6 «Новой почты» в Новобаварском районе Харькова. В результате попаданий были повреждены складские помещения. Предварительно, россияне применили БпЛА «Герань-2».
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Изюм, новая почта, новости Харькова;
Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 20:17;