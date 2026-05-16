В Золочевской громаде — «прилет» в психоневрологический интернат и раненый

Утром 16 мая БпЛА атаковали Золочевскую громаду Харьковской области.

Около 11:10 беспилотник, тип которого устанавливается, упал в поселке Золочев. Осколочные ранения получил 45-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Также в результате атаки повреждены частный дом и хозяйственные постройки, сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко.

Еще один БпЛА около 11:45 нанес удар по селу Малыжино Золочевской громады. Удар пришелся по зданию психоневрологического интерната. Повреждены крыша, окна и фасад учреждения. Пострадавших нет.

