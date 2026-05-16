В Золочевской громаде — «прилет» в психоневрологический интернат и раненый
Утром 16 мая БпЛА атаковали Золочевскую громаду Харьковской области.
Около 11:10 беспилотник, тип которого устанавливается, упал в поселке Золочев. Осколочные ранения получил 45-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Также в результате атаки повреждены частный дом и хозяйственные постройки, сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко.
Еще один БпЛА около 11:45 нанес удар по селу Малыжино Золочевской громады. Удар пришелся по зданию психоневрологического интерната. Повреждены крыша, окна и фасад учреждения. Пострадавших нет.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Виктор Коваленко, золочів, новости Харькова;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 14:28;