У Золочівській громаді — «приліт» у психоневрологічний інтернат та поранений
Вранці 16 травня БпЛА атакували Золочівську громаду Харківської області.
Близько 11:10 безпілотник, тип якого встановлюють, впав у селищі Золочів. Уламкові поранення отримав 45-річний чоловік. Його доправили до медзакладу. Також внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди, повідомив МГ “Об’єктив” начальник СВА Віктор Коваленко.
Ще один БпЛА вдарив об 11:45 по селу Малижине Золочівської громади. Удар прийшовся по будівлі психоневрологічного інтернату. Пошкоджені дах, вікна та фасад закладу. Минулося без постраждалих.
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, Виктор Коваленко, золочів, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 14:28;