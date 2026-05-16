У Золочівській громаді — «приліт» у психоневрологічний інтернат та поранений

Події 14:28   16.05.2026
Олена Нагорна
Вранці 16 травня БпЛА атакували Золочівську громаду Харківської області.

Близько 11:10 безпілотник, тип якого встановлюють, впав у селищі Золочів. Уламкові поранення отримав 45-річний чоловік. Його доправили до медзакладу. Також внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди, повідомив МГ “Об’єктив” начальник СВА Віктор Коваленко.

Ще один БпЛА вдарив об 11:45 по селу Малижине Золочівської громади. Удар прийшовся по будівлі психоневрологічного інтернату. Пошкоджені дах, вікна та фасад закладу. Минулося без постраждалих.

