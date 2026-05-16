Як комунальники усувають наслідки ударів БпЛА в Харкові (фото)

Події 11:12   16.05.2026
Олена Нагорна
Наслідки російських повітряних атак на Харків, які були вночі та вранці 16 травня, усувають комунальники.

Робітники працюють у Холодногірському, Основ’янському, Шевченківському та Київському районах, повідомляють у пресслужбі міської ради.

Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Загалом було сім «прильотів» та п’ятеро постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу біля станції метро “Наукова”. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі. Близько 09:00 стало відомо про влучання БпЛА «Молния» в гаражний кооператив — постраждали троє чоловіків.

