Особливі умови фінансування відновлення: Харків домовився з банком

Харків отримає доступ до програм АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для прифронтових громад. Вони передбачають розвиток механізмів фінансування проєктів відновлення та критичної інфраструктури.

Меморандум про співпрацю підписав 15 травня очільник Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов — під час форуму АПМГ «Люди і громади: рішення, що формують майбутнє».

За словами Ігоря Терехова, цей меморандум відкриває нові можливості для розвитку та реалізації критично важливих ініціатив.

«Цей меморандум — справді важливий крок, адже «Укрексімбанк» має окремі програми для прифронтових територій. Держава сьогодні дає нам такі можливості, і ми повинні використовувати їх заради розвитку наших громад, енергетичної стійкості та реалізації необхідних для життєдіяльності проєктів», – зазначив очільник АПМГ.

Терехов повідомив, що Харків уже користується такими механізмами підтримки, залучаючи кошти на розвиток міської інфраструктури.

«Приклад Харкова: ми залучаємо кошти на медичне, когенераційне обладнання та інші напрямки. Маємо можливість отримувати фінансування під 1% річних. Також наші підприємства отримують кредитування для посилення обігових коштів зі ставкою 3% річних. І це гарні можливості, якими мають користуватися всі прифронтові громади», – підкреслив Терехов.

Голова правління «Укрексімбанку» Віктор Пономаренко наголосив, що установа розглядає співпрацю з прифронтовими громадами як один із пріоритетних напрямків своєї роботи.

«Партнерство з громадами є для нас природним і має найбільшу синергію для співпраці, особливо коли йдеться про реалізацію проєктів відновлення, розвиток енергетичної та критичної інфраструктури», – зазначив Пономаренко.