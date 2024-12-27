Секретну інформацію збувала працівниця банку на Харківщині

Співробітниці банку, яка “зливала” конфіденційну інформацію про клієнтів, “світить” до п’яти років, повідомила Нацполіція.

58-річна мешканка Харківської області перебувала на посаді провідного економіста банку і мала доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, носить службовий чи конфіденційний характер.

Жінка погодилась на пропозицію малознайомого чоловіка надати йому конфіденційну інформацію про клієнтів банку за винагороду. Замовника цікавили дані клієнтів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а сам він знаходиться на території країни-агресора.

Жінка «злила» всю інформацію у месенджері, винагороду від спільника отримала на свій банківський рахунок.

В робочому кабінеті та за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшуки, вилучили речові докази.

Зловмисниці повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Поліціянти скерували до суду обвинувальний акт. Підсудній загрожує до 5 років позбавлення волі.