Секретну інформацію збувала працівниця банку на Харківщині
Співробітниці банку, яка “зливала” конфіденційну інформацію про клієнтів, “світить” до п’яти років, повідомила Нацполіція.
58-річна мешканка Харківської області перебувала на посаді провідного економіста банку і мала доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, носить службовий чи конфіденційний характер.
Жінка погодилась на пропозицію малознайомого чоловіка надати йому конфіденційну інформацію про клієнтів банку за винагороду. Замовника цікавили дані клієнтів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а сам він знаходиться на території країни-агресора.
Жінка «злила» всю інформацію у месенджері, винагороду від спільника отримала на свій банківський рахунок.
В робочому кабінеті та за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшуки, вилучили речові докази.
Зловмисниці повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Поліціянти скерували до суду обвинувальний акт. Підсудній загрожує до 5 років позбавлення волі.
Читайте також: Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: банк, Нацполиция, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Секретну інформацію збувала працівниця банку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітниці банку, яка “зливала” конфіденційну інформацію про клієнтів, “світить” до п’яти років, повідомила Нацполіція.".