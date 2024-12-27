Секретную информацию сбывала сотрудница банка в Харьковской области
Сотруднице банка, которая «сливала» конфиденциальную информацию о клиентах банка, «светит» до пяти лет, сообщила Нацполиция.
58-летняя жительница Харьковской области занимала должность ведущего экономиста банка и имела доступ к информации, составляющей банковскую и коммерческую тайну, носит служебный или конфиденциальный характер.
Женщина согласилась на предложение малознакомого мужчины предоставить ему конфиденциальную информацию о клиентах банка за вознаграждение. Заказчика интересовали данные клиентов, находящихся на временно оккупированных территориях, а он находится на территории страны-агрессора.
Женщина «сливала» всю информацию в мессенджере, вознаграждение от сообщника получила на свой банковский счет.
В рабочем кабинете и по месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски, изъяли вещественные доказательства.
Злоумышленнице сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом. Полицейские направили в суд обвинительный акт. Подсудимый грозит до 5 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: банк, Нацполиция, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотруднице банка, которая «сливала» конфиденциальную информацию о клиентах банка, «светит» до пяти лет, сообщила Нацполиция.".