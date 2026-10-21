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В течение недели враг атаковал три ТЭЦ на Харьковщине — Токарь о планах РФ

Общество 14:03   21.10.2026
Виктория Яковенко
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В течение недели враг атаковал три ТЭЦ на Харьковщине — Токарь о планах РФ Скриншот

Дронами и малогабаритными ракетами S8000 «Бандероль» в течение недели атаковали оккупанты энергетические объекты на Харьковщине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

«Атаковал ТЭЦ-5, атаковал ТЭЦ-3 в Харькове, атаковал Змиевскую ТЭЦ. Также мы зафиксировали удары врага по железнодорожной инфраструктуре, а также зафиксировали удары по местам забора воды для областного центра. Мы понимаем, что враг пытается сделать так, чтобы гражданское население погрузилось полностью во тьму и населенные пункты не были пригодны для того, чтобы в них проживали люди и нормально пережили зиму», — отметил Токарь.

Кроме того, в течение недели полиция фиксировала целенаправленные удары FPV-дронами по населенным пунктам, которые приближены к линии боестолкновения.

«Вчера в поселке Золочев враг FPV поразил служебный автомобиль НПУ, также фиксировали удары по мусоровозам и фиксируем удары по автомобилям, двигающимся в сторону Старого Салтова, Русских Тишков», — добавил Токарь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 14:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дронами и малогабаритными ракетами S8000 «Бандероль» в течение недели атаковали оккупанты энергетические объекты на Харьковщине".