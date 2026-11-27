На Харьковщине задержали мужчину, которого подозревают в убийстве товарища.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, трагическое событие произошло вечером 24 ноября в селе Балаклейской громаде.

«Накануне между мужчинами возник спор. Потом 61-летний мужчина, дождавшись, когда его товарищ заснет, нанес ему удар ножом. От полученного ранения 56-летний потерпевший умер на месте», — рассказали копы.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Мужчине готовятся избрать меру пресечения.

Если вину докажут, фигуранту «светит» до 15 лет тюрьмы.

Напомним, подозреваемого в убийстве украинского военного в Харькове задержали через трое суток. За работу российские спецслужбы обещали киллеру 15 тыс. долларов, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщил, что так быстро установить личность подозреваемого удалось благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Сработала система распознавания лиц, закупленная в этом году.