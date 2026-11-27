Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил детали уникальной военной операции на Харьковщине — «Медвежий капкан». В частности, поделился, какой план имели оккупанты и как они «открыли собственные карты», и этим воспользовались украинские воины.

«Что там было с начала? У россиян был большой замысел соединить Великобурлукское направление с Южно-Слобожанским, пройти так, что взять украинские силы в кольцо, прижать их с одной стороны к российской границе, а с другой стороны – просто окружить их, вот таким длинным выдвижением с одной стороны от Южно-Слобожанского направления к востоку, а от Великобурлукского к западу. И там соединиться посредине, окружив украинские силы. Они это называли «операция Медвежий угол». И проблема, как всегда, у россиян была в том, что они доложили о ее выполнении тогда, когда даже и близко не были к нему близки, даже теоретически”, — отметил Трегубов.

Вместо этого, продолжает спикер, СОУ перерезали российское выступление на Великобурлуцком направлении в самом узком месте.

«То выступление, которое они (оккупанты — ред.) пытались нарисовать с запада от Великобурлукского направления, вот ту «кишку», условно, которую они тянули от Артельного и до других населенных пунктов на запад, просто обрубили. Узкий участок — это была как раз середина этой «кишки», потому что там ближе к российской границе были войска. Впереди были войска, а вот середина провисла и эту середину просто обрубили. В результате в окружении оказались как раз передовые российские силы, пытавшиеся там идти в сторону Ольховатки. Поэтому есть такое военное правило — пытаешься окружить кого-то, смотри, чтобы не окружили тебя”, — отметил Трегубов.

Он подчеркивает: на самом деле, россияне имели хороший замысел. Но он провалился из-за их же лжи.

«Они этот замысел презентовали собственному командованию, но когда они не уложились в сроки, чтобы не пострадать от собственного командования, они начали врать, публично врать, что это уже сделано и украинские войска уже окружены. Их план уже был на поверхности, уже не нужно было даже работы разведки, они уже сами вышли с этим планом и сказали, что он уже исполнен. Очевидно, что в таких условиях, когда этот план уже лег на стол, и они открыли все свои карты, ну грех было не воспользоваться. Поэтому вот яркий пример патогенной ситуации в российской армии, когда они гонятся за положительными докладами для собственного руководства, но при этом просто сдают собственные планы, когда не успевают их выполнять”, — подытожил представитель ГОС.

Напомним, операцию «Медвежий капкан» провели Силы обороны в Харьковской области. Российские войска хотели оцепить украинские подразделения под Великим Бурлуком и оккупировать поселок. В то же время «освободили» от себя почти 200 квадратных километров. Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 под командованием Группы объединенных сил. В рамках операции было освобождено 14 населенных пунктов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.