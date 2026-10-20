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Сушил на даче: почти 3 кг каннабиса нашли у мужчины на Харьковщине

Происшествия 17:30   20.10.2026
Оксана Якушко
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Сушил на даче: почти 3 кг каннабиса нашли у мужчины на Харьковщине

43-летний житель Харьковского района разводил коноплю на территории своего домовладения, сообщает Нацполиция.

Собранный урожай конопли мужчина высушил и хранил в сарае и в дачном доме.

Во время обыска полицейские изъяли там срезанные растения конопли и высушенное вещество растительного происхождения, которое, согласно уже проведенной экспертизе, является каннабисом общей массой почти три килограмма.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном производстве и хранении наркотических средств.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний житель Харьковского района разводил коноплю на территории своего домовладения, сообщает Нацполиция.".