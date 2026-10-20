Сушил на даче: почти 3 кг каннабиса нашли у мужчины на Харьковщине
43-летний житель Харьковского района разводил коноплю на территории своего домовладения, сообщает Нацполиция.
Собранный урожай конопли мужчина высушил и хранил в сарае и в дачном доме.
Во время обыска полицейские изъяли там срезанные растения конопли и высушенное вещество растительного происхождения, которое, согласно уже проведенной экспертизе, является каннабисом общей массой почти три килограмма.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном производстве и хранении наркотических средств.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.