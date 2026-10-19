За огород с коноплей жителю Берестинщины грозит 8 лет колонии

Огород с коноплей обнаружили правоохранители на приусадебном участке у 36-летний житель Берестинского района. В облуправлении полиции говорят, что у него изъяли более 26 килограммов готового каннабиса.

В ходе досудебного расследования установлено, что весной мужчина высеял семена конопли на территории собственного домовладения. Он ухаживал за растениями, после созревания часть урожая высушил и хранил в хозяйственных помещениях.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта следователи обнаружили и изъяли 10 растений конопли, а также более 26 килограммов каннабиса.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, семь лет лишения свободы за попытку пронести каннабис и PVP получил осужденный в Харьковской области. Наркотики были спрятаны в пачке из-под сигарет, сообщили в областной прокуратуре.