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За огород с коноплей жителю Берестинщины грозит 8 лет колонии

Происшествия 18:32   19.10.2026
Татьяна Литвина
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За огород с коноплей жителю Берестинщины грозит 8 лет колонии

Огород с коноплей обнаружили правоохранители на приусадебном участке у 36-летний житель Берестинского района. В облуправлении полиции говорят, что у него изъяли более 26 килограммов готового каннабиса.

В ходе досудебного расследования установлено, что весной мужчина высеял семена конопли на территории собственного домовладения. Он ухаживал за растениями, после созревания часть урожая высушил и хранил в хозяйственных помещениях.

конопля Берестин

В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта следователи обнаружили и изъяли 10 растений конопли, а также более 26 килограммов каннабиса.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, семь лет лишения свободы за попытку пронести каннабис и PVP получил осужденный в Харьковской области. Наркотики были спрятаны в пачке из-под сигарет, сообщили в областной прокуратуре.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 18:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Огород с коноплей обнаружили правоохранители на приусадебном участке у 36-летний житель Берестинского района. У него изъяли более 26 килограммов каннабиса.".