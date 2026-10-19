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За город з коноплею жителеві Берестинщини загрожує 8 років колонії

Події 18:32   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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За город з коноплею жителеві Берестинщини загрожує 8 років колонії

Город із коноплею виявили правоохоронці на присадибній ділянці у 36-річного мешканця Берестинського району. В облуправлінні поліції кажуть, що у нього вилучили понад 26 кілограмів готового канабісу.

У ході досудового розслідування встановлено, що навесні чоловік висіяв насіння конопель на території власного домоволодіння. Він доглядав рослини, після дозрівання частину врожаю висушив і зберігав у господарських приміщеннях.

коноплі Берестин

У ході обшуку слідчі виявили та вилучили в нього 10 рослин коноплі, а також понад 26 кілограмів канабісу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або коноплі) та ч. 3 ст. 309 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

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Нагадаємо, сім років позбавлення волі за спробу пронести канабіс та PVP отримав засуджений у Харківській області. Наркотики були заховані у пачці з-під цигарок, повідомили в обласній прокуратурі.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 18:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Город із коноплею виявили правоохоронці на присадибній ділянці у 36-річного мешканця Берестинського району. У нього вилучили понад 26 кілограмів готового канабісу.".