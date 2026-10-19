За город з коноплею жителеві Берестинщини загрожує 8 років колонії

Город із коноплею виявили правоохоронці на присадибній ділянці у 36-річного мешканця Берестинського району. В облуправлінні поліції кажуть, що у нього вилучили понад 26 кілограмів готового канабісу.

У ході досудового розслідування встановлено, що навесні чоловік висіяв насіння конопель на території власного домоволодіння. Він доглядав рослини, після дозрівання частину врожаю висушив і зберігав у господарських приміщеннях.

У ході обшуку слідчі виявили та вилучили в нього 10 рослин коноплі, а також понад 26 кілограмів канабісу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або коноплі) та ч. 3 ст. 309 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, сім років позбавлення волі за спробу пронести канабіс та PVP отримав засуджений у Харківській області. Наркотики були заховані у пачці з-під цигарок, повідомили в обласній прокуратурі.