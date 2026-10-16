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Новий термін: засуджений намагався добути наркотики у колонії під Харковом

Події 17:55   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Новий термін: засуджений намагався добути наркотики у колонії під Харковом Фото: vesti.ua

Сім років позбавлення волі за спробу пронести канабіс та PVP отримав засуджений у Харківській області. Наркотики були заховані у пачці з-під цигарок, повідомили в обласній прокуратурі. 

Прокурори довели, що у листопаді 2024 року неодноразово судимий чоловік, відбуваючи покарання в одному з виправних центрів у передмісті Харкова за злочин у сфері наркообігу, взявся за старе.

Під час виконання робіт з благоустрою за межами установи засуджений придбав психотроп – PVP, а також наркотик – канабіс, які йому за попередньою домовленістю залишили у пачці з-під цигарок та сховали у насипі з піску.

Цей пакунок він намагався пронести на територію виправного центру. Проте працівники установи виявили заборонені речовини та викликали слідчо-оперативну групу.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину і щиро покаявся у скоєному. Враховуючи попередні судимості та невідбуту частину покарання за попередніми вироками, суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту (ч. 2 ст. 309 КК України).

Наразі триває термін на апеляційне оскарження.

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Нагадаємо, правоохоронці виявили низку порушень у ГУ «Харківська виправна колонія (№43)». Зокрема, продукти зберігалися у їдальні без належного температурного режиму, а засуджені працювали без дотримання правил охорони праці.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 17:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім років позбавлення волі за спробу пронести канабіс та PVP отримав засуджений у Харківській області. Наркотики були заховані у пачці з-під цигарок. ".