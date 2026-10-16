Новий термін: засуджений намагався добути наркотики у колонії під Харковом

Сім років позбавлення волі за спробу пронести канабіс та PVP отримав засуджений у Харківській області. Наркотики були заховані у пачці з-під цигарок, повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у листопаді 2024 року неодноразово судимий чоловік, відбуваючи покарання в одному з виправних центрів у передмісті Харкова за злочин у сфері наркообігу, взявся за старе.

Під час виконання робіт з благоустрою за межами установи засуджений придбав психотроп – PVP, а також наркотик – канабіс, які йому за попередньою домовленістю залишили у пачці з-під цигарок та сховали у насипі з піску.

Цей пакунок він намагався пронести на територію виправного центру. Проте працівники установи виявили заборонені речовини та викликали слідчо-оперативну групу.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину і щиро покаявся у скоєному. Враховуючи попередні судимості та невідбуту частину покарання за попередніми вироками, суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту (ч. 2 ст. 309 КК України).

Наразі триває термін на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, правоохоронці виявили низку порушень у ГУ «Харківська виправна колонія (№43)». Зокрема, продукти зберігалися у їдальні без належного температурного режиму, а засуджені працювали без дотримання правил охорони праці.