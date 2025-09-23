У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
Правоохоронці знайшли низку порушень в ДУ «Харківська виправна колонія (№43)».
Установу відвідав керівник Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський, повідомляють в облпрокуратурі. Під час візиту перевірили умови тримання засуджених, організацію харчування, стан медичного забезпечення та умови праці.
«Виявлено низку порушень законодавства. Зокрема, у їдальні продукти зберігалися без належного температурного режиму, кухонне обладнання використовувалося після закінчення строку експлуатації, а навчальний клас для підготовки кухарів фактично не застосовувався за призначенням», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, засуджені працювали без дотримання правил охорони праці та належного контролю за технікою безпеки при роботі з інструментами та лакофарбними матеріалами.
Правоохоронці передали адміністрації колонії вказівки щодо усунення виявлених порушень. Також прокурор особисто зустрівся з засудженими та надав роз’яснення з питань виконання вироків судів і відшкодування шкоди, завданої злочинами.
Нагадаємо, раніше у ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження. Про це повідомляв Офіс Генерального прокурора. Фігуранти у справі – керівник колонії, його заступник, черговий помічник керівника установи та двоє оперативних співробітників.
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 15:29
