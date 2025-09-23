Live
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)

Суспільство 15:29   23.09.2025
Вікторія Яковенко
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці знайшли низку порушень в ДУ «Харківська виправна колонія (№43)».

Установу відвідав керівник Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський, повідомляють в облпрокуратурі. Під час візиту перевірили умови тримання засуджених, організацію харчування, стан медичного забезпечення та умови праці.

«Виявлено низку порушень законодавства. Зокрема, у їдальні продукти зберігалися без належного температурного режиму, кухонне обладнання використовувалося після закінчення строку експлуатації, а навчальний клас для підготовки кухарів фактично не застосовувався за призначенням», – зазначили правоохоронці.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, засуджені працювали без дотримання правил охорони праці та належного контролю за технікою безпеки при роботі з інструментами та лакофарбними матеріалами.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали адміністрації колонії вказівки щодо усунення виявлених порушень. Також прокурор особисто зустрівся з засудженими та надав роз’яснення з питань виконання вироків судів і відшкодування шкоди, завданої злочинами.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше у ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження. Про це повідомляв Офіс Генерального прокурора. Фігуранти у справі – керівник колонії, його заступник, черговий помічник керівника установи та двоє оперативних співробітників.

Читайте також: Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч

Автор: Вікторія Яковенко
