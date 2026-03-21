Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури

На Харківщині судитимуть чоловіка, який, за даними слідства, в одній із виправних колоній регіону вбив свого 68-річного співкамерника.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що фігурант – довічно засуджений, який уже відбуває найвищу можливу міру покарання.

Трагедія сталася у листопаді 2025 року. Між чоловіками виник конфлікт. Слідство вважає, що засуджений ретельно підготувався до злочину: власноруч розібрав побутовий електричний кип’ятильник, відокремивши металеву спіраль від цоколя та розігнувши її у форму прямого гострого прута.

“Чоловік дочекався, поки сусід засне на верхньому ярусі ліжка, після чого піднявся до нього і напав. Спочатку він намагався встромити металевий штир у вухо потерпілого. Однак, коли той прокинувся та впав на підлогу, нападник навалився на нього всім тілом і продовжив завдавати численні удари по голові, обличчю та тулубу”, – розповіли в прокуратурі.

Під час інциденту втрутилися працівники колонії. Потерпілого госпіталізували, однак він помер у лікарні від отриманих травм, зазначили правоохоронці.

Прокурор передав до суду цю справу. Фігуранту інкримінують умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, 44-річний чоловік може сісти в’язницю на 15 років, писали у ГУ Нацполіції у Харківській області. Його підозрюють у замаху на вбивство знайомого. За версією слідства, 10 березня у Немишлянському районі Харкова між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 44-річний чоловік кілька разів ударив свого 22-річного опонента ножем. Після чого потерпілого відвезли до лікарні.