Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури

Суспільство 10:32   21.03.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині судитимуть чоловіка, який, за даними слідства, в одній із виправних колоній регіону вбив свого 68-річного співкамерника.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що фігурант – довічно засуджений, який уже відбуває найвищу можливу міру покарання.

Трагедія сталася у листопаді 2025 року. Між чоловіками виник конфлікт. Слідство вважає, що засуджений ретельно підготувався до злочину: власноруч розібрав побутовий електричний кип’ятильник, відокремивши металеву спіраль від цоколя та розігнувши її у форму прямого гострого прута.

“Чоловік дочекався, поки сусід засне на верхньому ярусі ліжка, після чого піднявся до нього і напав. Спочатку він намагався встромити металевий штир у вухо потерпілого. Однак, коли той прокинувся та впав на підлогу, нападник навалився на нього всім тілом і продовжив завдавати численні удари по голові, обличчю та тулубу”, – розповіли в прокуратурі.

Під час інциденту втрутилися працівники колонії. Потерпілого госпіталізували, однак він помер у лікарні від отриманих травм, зазначили правоохоронці.

Прокурор передав до суду цю справу. Фігуранту інкримінують умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, 44-річний чоловік може сісти в’язницю на 15 років, писали у ГУ Нацполіції у Харківській області. Його підозрюють у замаху на вбивство знайомого. За версією слідства, 10 березня у Немишлянському районі Харкова між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 44-річний чоловік кілька разів ударив свого 22-річного опонента ножем. Після чого потерпілого відвезли до лікарні.

Читайте також: 300 тис. грн вимагав у підприємця – 7 років отримав чоловік з Харківщини

Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
21.03.2026, 10:32
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
21.03.2026, 09:01
Новини Харкова — головне за 21 березня: ворог атакував Ізюм – є постраждалі
Новини Харкова — головне за 21 березня: ворог атакував Ізюм – є постраждалі
21.03.2026, 09:08
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
21.03.2026, 08:26
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
21.03.2026, 08:07
Сьогодні 21 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 березня 2026: яке свято та день в історії
21.03.2026, 06:00

12.03.2026
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти
13.03.2026
Сьогодні 13 березня 2026: яке свято та день в історії
05.03.2026
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
05.03.2026
У Харкові п’яна жінка могла зарізати співмешканця через ревнощі
23.02.2026
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці


