Убийство в колонии на Харьковщине — дело в суде, подробности от прокуратуры

Общество 10:32   21.03.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине будут судить мужчину, который, по данным следствия, в одной из исправительных колоний региона убил своего 68-летнего сокамерника.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что фигурант — пожизненно осужденный, уже отбывающий наивысшую возможную меру наказания.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Между мужчинами возник конфликт. Следствие считает, что осужденный тщательно подготовился к преступлению: собственноручно разобрал бытовой электрический кипятильник, отделив металлическую спираль от цоколя и разогнув ее в форму прямого острого прута.

«Мужчина дождался, пока сосед уснёт на верхней полке кровати, после чего поднялся к нему и напал. Сначала он пытался вонзить металлический штырь в ухо потерпевшего. Однако, когда тот проснулся и упал на пол, нападавший навалился на него всем телом и продолжил наносить многочисленные удары по голове, лицу и туловищу», — рассказали в прокуратуре.

Во время инцидента вмешались работники колонии. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в больнице от полученных травм, отметили правоохранители.

Прокурор передал в суд это дело. Фигуранту инкриминируют умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство (п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Напомним, 44-летний мужчина может сесть тюрьму на 15 лет, писали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Его подозревают в покушении на убийство знакомого. По версии следствия, 10 марта в Немышлянском районе Харькова между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры 44-летний мужчина несколько раз ударил своего 22-летнего оппонента ножом. После чего потерпевшего отвезли в больницу.

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить мужчину, который, по данным следствия, в одной из исправительных колоний региона убил своего 68-летнего сокамерника.".