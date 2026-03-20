300 тыс. грн вымогал у предпринимателя – 7 лет получил мужчина с Харьковщины

Происшествия 17:48   20.03.2026
Оксана Якушко
34-летний житель села Кумы Берестинского района вымогал деньги у знакомого предпринимателя из Берестина, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Преступник требовал средства, угрожая расправой и уничтожением бизнеса. Злоумышленник был знаком с потерпевшим еще с 2017 года, когда делал у него дома ремонт. В это время он узнал, что заказчик – бизнесмен, имеющий собственный магазин.

Осенью 2025 г. преступник купил сим-карту и использовал посторонний мобильный телефон. В декабре 2025 года он систематически звонил потерпевшему с требованием дать 300 тыс. грн, угрожая ему и его семье физическим насилием. Он утверждал, что ведет за мужчиной наблюдение и владеет всей информацией о его личной жизни, а в случае отказа подожжет его магазин по продаже автозапчастей

Испуганный потерпевший согласился и передал средства возле железнодорожной остановки.

Сразу после того, как злоумышленник забрал деньги, полицейские задержали его.

Мужчину признали виновным в вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Ему дали 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год

Популярно
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
20.03.2026, 16:53
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
20.03.2026, 14:43
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
20.03.2026, 06:00
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
20.03.2026, 10:33
300 тыс. грн вымогал у предпринимателя – 7 лет получил мужчина с Харьковщины
300 тыс. грн вымогал у предпринимателя – 7 лет получил мужчина с Харьковщины
20.03.2026, 17:48

Новости по теме:

11.03.2026
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове
14.11.2025
С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹
27.03.2023
Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя
13.01.2023
«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя
07.10.2022
Бывшего ректора харьковского вуза будут судить за вымогательство


