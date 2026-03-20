300 тыс. грн вымогал у предпринимателя – 7 лет получил мужчина с Харьковщины
34-летний житель села Кумы Берестинского района вымогал деньги у знакомого предпринимателя из Берестина, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Преступник требовал средства, угрожая расправой и уничтожением бизнеса. Злоумышленник был знаком с потерпевшим еще с 2017 года, когда делал у него дома ремонт. В это время он узнал, что заказчик – бизнесмен, имеющий собственный магазин.
Осенью 2025 г. преступник купил сим-карту и использовал посторонний мобильный телефон. В декабре 2025 года он систематически звонил потерпевшему с требованием дать 300 тыс. грн, угрожая ему и его семье физическим насилием. Он утверждал, что ведет за мужчиной наблюдение и владеет всей информацией о его личной жизни, а в случае отказа подожжет его магазин по продаже автозапчастей
Испуганный потерпевший согласился и передал средства возле железнодорожной остановки.
Сразу после того, как злоумышленник забрал деньги, полицейские задержали его.
Мужчину признали виновным в вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Ему дали 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вымогательство, гроші, деньги, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 17:48;