300 тыс. грн вымогал у предпринимателя – 7 лет получил мужчина с Харьковщины

34-летний житель села Кумы Берестинского района вымогал деньги у знакомого предпринимателя из Берестина, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Преступник требовал средства, угрожая расправой и уничтожением бизнеса. Злоумышленник был знаком с потерпевшим еще с 2017 года, когда делал у него дома ремонт. В это время он узнал, что заказчик – бизнесмен, имеющий собственный магазин.

Осенью 2025 г. преступник купил сим-карту и использовал посторонний мобильный телефон. В декабре 2025 года он систематически звонил потерпевшему с требованием дать 300 тыс. грн, угрожая ему и его семье физическим насилием. Он утверждал, что ведет за мужчиной наблюдение и владеет всей информацией о его личной жизни, а в случае отказа подожжет его магазин по продаже автозапчастей

Испуганный потерпевший согласился и передал средства возле железнодорожной остановки.

Сразу после того, как злоумышленник забрал деньги, полицейские задержали его.

Мужчину признали виновным в вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Ему дали 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.