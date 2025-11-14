Live

С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹

Общество 13:37   14.11.2025
Виктория Яковенко
С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹 Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Киевской области мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги с харьковского предпринимателя за несуществующий долг.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, летом в прошлом году к ним обратилась харьковский ресторатор – вдова одного из совладельцев известной сети супермаркетов.

«По версии следствия, 51-летний житель Запорожья, ранее неоднократно судимый и известный в криминальных кругах, из-за общих знакомых узнал, что после смерти мужчины женщина получила значительную сумму средств. Собранную информацию он решил использовать в своих интересах. Деньги ресторатор получила в качестве выплаты от бизнес-партнера ее покойного мужа за его долю в компании», — отметили правоохранители.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

В частности, добавили в прокуратуре, фигурант позвонил по телефону женщине и требовал передать 1,2 млн долларов, якобы для погашения «долга» умершего мужчины. Уже позже он угрожал ей физической расправой.

«После угроз начались действия – на ее автомобиль установили «ПИРО-5М». Это пиротехника, тренировочная граната, имитирующая РГД-5. Ее используют во время тренировок или игр в страйкболе. Но свою жертву злоумышленники предупредили: если не даст деньги, в следующий раз граната будет настоящая», — рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Болвинов также уточнил, что проверяют информацию и о том, откуда фигурант мог узнать о деньгах.

«Вероятно, здесь может быть замешана гадалка. Потерпевшая вдова рассказала, что ходила к так называемому специалисту по эзотерике и именно ей рассказывала и о смерти мужа, и о финансовых вопросах, и об имуществе, которое должно было добраться ей в наследство. Отрабатываем эту версию», – написал Болвинов.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

12 ноября правоохранители задержали фигуранта в Борисполе, где он арендовал квартиру. По данным правоохранителей, мужчина пытался оформить инвалидность, чтобы уехать за границу.

Во время обысков у него изъяли оружие, боеприпасы и черновые записи с личной информацией о потерпевшей, добавили в Нацполиции Украины.

угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
угрозы ресторатору из Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ – вымогательство, совершенное в условиях военного положения. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Видео: Нацполиция Украины

Читайте также: Предательница из Купянска, сбежавшая в РФ, заочно получила 15 лет тюрьмы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 14:39
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
14.11.2025, 08:47
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов
В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов
14.11.2025, 14:34

Новости по теме:

27.03.2023
Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя
13.01.2023
«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя
07.10.2022
Бывшего ректора харьковского вуза будут судить за вымогательство
07.05.2022
В Харькове задержали бандитов, которые под видом полицейских вымогали деньги у наркозависимых (фото)
01.02.2022
В Харькове будут судить «старшего по диаспоре», который с бандой вымогал деньги у студентов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 13:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Киевской области мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги с харьковского предпринимателя за несуществующий долг.".