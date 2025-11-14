С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹

Правоохранители задержали в Киевской области мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги с харьковского предпринимателя за несуществующий долг.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, летом в прошлом году к ним обратилась харьковский ресторатор – вдова одного из совладельцев известной сети супермаркетов.

«По версии следствия, 51-летний житель Запорожья, ранее неоднократно судимый и известный в криминальных кругах, из-за общих знакомых узнал, что после смерти мужчины женщина получила значительную сумму средств. Собранную информацию он решил использовать в своих интересах. Деньги ресторатор получила в качестве выплаты от бизнес-партнера ее покойного мужа за его долю в компании», — отметили правоохранители.

В частности, добавили в прокуратуре, фигурант позвонил по телефону женщине и требовал передать 1,2 млн долларов, якобы для погашения «долга» умершего мужчины. Уже позже он угрожал ей физической расправой.

«После угроз начались действия – на ее автомобиль установили «ПИРО-5М». Это пиротехника, тренировочная граната, имитирующая РГД-5. Ее используют во время тренировок или игр в страйкболе. Но свою жертву злоумышленники предупредили: если не даст деньги, в следующий раз граната будет настоящая», — рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Болвинов также уточнил, что проверяют информацию и о том, откуда фигурант мог узнать о деньгах.

«Вероятно, здесь может быть замешана гадалка. Потерпевшая вдова рассказала, что ходила к так называемому специалисту по эзотерике и именно ей рассказывала и о смерти мужа, и о финансовых вопросах, и об имуществе, которое должно было добраться ей в наследство. Отрабатываем эту версию», – написал Болвинов.

12 ноября правоохранители задержали фигуранта в Борисполе, где он арендовал квартиру. По данным правоохранителей, мужчина пытался оформить инвалидность, чтобы уехать за границу.

Во время обысков у него изъяли оружие, боеприпасы и черновые записи с личной информацией о потерпевшей, добавили в Нацполиции Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ – вымогательство, совершенное в условиях военного положения. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

