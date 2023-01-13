«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя

43-летний мужчина угрожал предпринимателю в Первомайском, «выбивая» из него 10 тысяч долларов. До момента, когда вымогателя поймали, он уже разжился 5 тысячами и ожидал еще 2,5.

«В Первомайском Лозовского района подозреваемый требовал у предпринимателя «возврата» несуществующего долга в сумме 10 тысяч долларов США. В случае отказа передать эту сумму средств вымогатель угрожал 31-летнему потерпевшему физической расправой. В целях запугивания и подтверждения своих намерений обвиняемый завладел автомобилем «ВАЗ 2110″, принадлежащим предпринимателю», — сообщили подробности событий в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Такими методами вымогатель «выбил» из потерпевшего половину желаемой суммы — 5 тысяч долларов США. Но на этом не угомонился и, начиная с апреля 2022 года, угрожал предпринимателю, требуя отдать остаток якобы долга.

«18 октября 2022 года в городе Первомайский при передаче части суммы в размере 2 500 долларов США вымогатель задержан», — сообщили о завершении истории прокуроры.

В ближайшее время вымогателя будут судить. Обвинительный акт по статье «вымогательство передачи чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему, совершенное в условиях военного положения» уже передали в суд.