Live
  • Пятница 13.01.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🔴

«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя

Общество 10:55   13.01.2023
Оксана Горун
«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя

43-летний мужчина угрожал предпринимателю в Первомайском, «выбивая» из него 10 тысяч долларов. До момента, когда вымогателя поймали, он уже разжился 5 тысячами и ожидал еще 2,5.

«В Первомайском Лозовского района подозреваемый требовал у предпринимателя «возврата» несуществующего долга в сумме 10 тысяч долларов США. В случае отказа передать эту сумму средств вымогатель угрожал 31-летнему потерпевшему физической расправой. В целях запугивания и подтверждения своих намерений обвиняемый завладел автомобилем «ВАЗ 2110″, принадлежащим предпринимателю», — сообщили подробности событий в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Такими методами вымогатель «выбил» из потерпевшего половину желаемой суммы — 5 тысяч долларов США. Но на этом не угомонился и, начиная с апреля 2022 года, угрожал предпринимателю, требуя отдать остаток якобы долга.

«18 октября 2022 года в городе Первомайский при передаче части суммы в размере 2 500 долларов США вымогатель задержан», — сообщили о завершении истории прокуроры.

  • Читайте также: На Харьковщине полицейский «выбивал» несуществующий долг у подростка

    • В ближайшее время вымогателя будут судить. Обвинительный акт по статье «вымогательство передачи чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему, совершенное в условиях военного положения» уже передали в суд.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:29
    Подрядчик «Большого строительства» на Харьковщине попал под санкции
    19:21
    Житель Купянщины предоставил помещения для военных и техники РФ — прокуратура
    17:01
    В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф
    11:40
    Из-за удара РСЗО по Харькову поврежден частный дом — прокуратура (фото)
    16:50
    Поселкового голову-предателя Харьковщины не выпустили под залог — Прокуратура

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 10:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина угрожал предпринимателю в Первомайском, «выбивая» из него 10 тысяч долларов. До момента, когда вымогателя поймали, он уже разжился 5 тысячами и ожидал еще 2,5".